Движение транспорта ограничили в городке Металлургов в Ижевске из-за порыва теплотрассы

Специалисты планируют завершить ремонтные работы в четверг, 30 марта, к 16:00.

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта по улице 30 лет Победы в Ижевске ограничили из-за порыва теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

«В связи с ремонтными работами в районе перекрестка улиц 30 лет Победы и 6-й Подлесной временно ограничено движение для личного и общественного транспорта – оно осуществляется по одной полосе дороги в направлении из центра города», - отмечается в сообщении.

При этом специалисты не исключают, что в ходе ремонтных работ придется полностью остановить движение троллейбусов в городке Металлургов.

Приступили к вскрытию. Движение ещё интенсивное, но когда начнём копать уже сложно будет проехать. Нил Миназитдинов (@neal_minazitdinov) on Instagram: "Приступили к вскрытию. Движение ещё интенсивное, но когда начнём копать уже сложно будет проехать."

Порыв произошел накануне, 29 марта. В связи со случившимся частично ограничили подачу тепла в 37 домов, 1 детский сад и 3 учебных заведения. В настоящее время в районе аварии введен «ухудшенный режим подачи тепла и горячей воды абонентам».

Специалисты планируют завершить ремонтные работы в четверг, 30 марта, к 16:00. До этого времени автолюбителям стоит выбирать пути объезда.