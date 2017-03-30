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      Движение транспорта ограничили в городке Металлургов в Ижевске из-за порыва теплотрассы

      10:09, 30 марта, 2017
      Ксения Чернова
      10:09, 30 марта, 2017
      Ксения Чернова
      369
      0
      #дороги\n#ЖКХ\n#авто\n#Ижевск\n#весна\n#тепло
      369
      0

      Специалисты планируют завершить ремонтные работы в четверг, 30 марта, к 16:00.

      Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта по улице 30 лет Победы в Ижевске ограничили из-за порыва теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

      «В связи с ремонтными работами в районе перекрестка улиц 30 лет Победы и 6-й Подлесной временно ограничено движение для личного и общественного транспорта – оно осуществляется по одной полосе дороги в направлении из центра города», - отмечается в сообщении.

      При этом специалисты не исключают, что в ходе ремонтных работ придется полностью остановить движение троллейбусов в городке Металлургов.

       

      Приступили к вскрытию. Движение ещё интенсивное, но когда начнём копать уже сложно будет проехать.

      Нил Миназитдинов (@neal_minazitdinov) on Instagram: "Приступили к вскрытию. Движение ещё интенсивное, но когда начнём копать уже сложно будет проехать."

      Порыв произошел накануне, 29 марта. В связи со случившимся частично ограничили подачу тепла в 37 домов, 1 детский сад и 3 учебных заведения. В настоящее время в районе аварии введен «ухудшенный режим подачи тепла и горячей воды абонентам».

      Специалисты планируют завершить ремонтные работы в четверг, 30 марта, к 16:00. До этого времени автолюбителям стоит выбирать пути объезда.

      10:09, 30 марта, 2017
      Ксения Чернова
      369
      0
      #дороги\n#ЖКХ\n#авто\n#Ижевск\n#весна\n#тепло
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