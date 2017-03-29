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      Двух глав сельских поселений Удмуртии могут отправить в отставку из-за нарушения антикоррупционного законодательства

      18:37, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      18:37, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      433
      0
      #коррупция\n#Балезино\n#Удмуртия\n#отставка
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      433
      0

      Прокуратура дала такие рекомендации советам депутатов.

      Ижевск. Двух глав сельских поселений Удмуртии могут отправить в отставку из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, прокуратура дала такие рекомендации соответствующим советам депутатов.

      «Также были рассмотрены факты, изложенные в представлениях прокуратуры района в отношении глав сельских поселений «Карсовайское» и «Верх-Люкинское». Комиссией принято решение рекомендовать соответствующим советам депутатов рассмотрение вопроса об отставке руководителей этих поселений», - говорится в сообщении.

      Александр Соловьев в ходе комисии потребовал все выявленные недостатки по организации работы по противодействию коррупции в Балезинском районе устранить в кратчайшие сроки.

      Также в ходе заседания была озвучена информация, что антикоррупционное законодательство нарушил глава Балезинского района Ришат Мухгалимов, который сегодня подал в отставку, однако ранее сообщалось, что пост руководитель покинул по собственному желанию.

      18:37, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      433
      0
      #коррупция\n#Балезино\n#Удмуртия\n#отставка
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