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      В Удмуртии пьяный водитель «Нивы» врезался в «МАН»

      15:59, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      15:59, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      335
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      335
      0

      Мужчину госпитализировали. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

      Удмуртия. В Удмуртии пьяный водитель «Нивы» врезался в «МАН». Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, мужчину госпитализировали. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

      Авария произошла вечером 28 марта на 83 км дороги «М7 Волга подъезд к городам Ижевск, Пермь».

      Известно, что стаж вождения водителей составлял 8 и 15 лет.

      В Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления авто на срок от 1,5 до 2 лет.

      15:59, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      335
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
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