Мужчину госпитализировали. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Удмуртия. В Удмуртии пьяный водитель «Нивы» врезался в «МАН». Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, мужчину госпитализировали. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Авария произошла вечером 28 марта на 83 км дороги «М7 Волга подъезд к городам Ижевск, Пермь».

Известно, что стаж вождения водителей составлял 8 и 15 лет.

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления авто на срок от 1,5 до 2 лет.