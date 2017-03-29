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      Студента из Ижевска заподозрили в ограблении пенсионерок

      14:35, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      14:35, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#грабеж\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
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      По предварительной версии, молодой человек нападал на бабушек и вырывал у них из рук сумки с документами.

      Ижевск. Удмуртия. Студента ижевского техникума заподозрили в ограблении пенсионерок. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии, по предварительной версии, молодой человек нападал на бабушек и вырывал у них из рук сумки с документами.

      Правоохранители также уточнили, что общий ущерб от двух грабежей составил 10 тыс. рублей.

      В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК России («Грабеж»).

      14:35, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      100
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#грабеж\n#происшествие
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