Студента из Ижевска заподозрили в ограблении пенсионерок

По предварительной версии, молодой человек нападал на бабушек и вырывал у них из рук сумки с документами.

Ижевск. Удмуртия. Студента ижевского техникума заподозрили в ограблении пенсионерок. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии, по предварительной версии, молодой человек нападал на бабушек и вырывал у них из рук сумки с документами.

Правоохранители также уточнили, что общий ущерб от двух грабежей составил 10 тыс. рублей.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК России («Грабеж»).