  • $ 56.94 ↓
  • € 61.81 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Водитель маршрутки пострадал в утренней аварии в Ижевске

      10:00, 29 марта, 2017
      Дарья Саушина
      10:00, 29 марта, 2017
      Дарья Саушина
      70
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      70
      0

      Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем.

      Ижевск. Удмуртия. Водитель маршрутного автобуса в Ижевске пострадал в аварии с грузовиком. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике, ДТП произошло на перекрестке     объездной с улицей Новоярушкинской.

      Водитель микроавтобуса без пассажиров отправлялся на свой маршрут, при повороте не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате мужчина за рулем общественного транспорта получил травмы. С места аварии его увезли в больницу.

      10:00, 29 марта, 2017
      Дарья Саушина
      70
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#происшествие
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа