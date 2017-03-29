Водитель маршрутки пострадал в утренней аварии в Ижевске

Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Ижевск. Удмуртия. Водитель маршрутного автобуса в Ижевске пострадал в аварии с грузовиком. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике, ДТП произошло на перекрестке объездной с улицей Новоярушкинской.

Водитель микроавтобуса без пассажиров отправлялся на свой маршрут, при повороте не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате мужчина за рулем общественного транспорта получил травмы. С места аварии его увезли в больницу.