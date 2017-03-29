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      Главу муниципального образования Завьяловского района обвинили в мошенничестве

      09:45, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      09:45, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      83
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#Завьялово
      Фото: ИА "Сусанин"
      83
      0

      Приговором суда мужчине назначили штраф 240 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Главу муниципального образования Завьяловского района обвинили в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, приговором суда мужчине назначили штраф 240 тыс. рублей.

      Правоохранители установили, что осужденный дал указание своим подчиненным внести в похозяйственную книгу ложные сведения о наличии у его бывшей супруги земельного участка в деревне Чемошур Завьяловского района. Затем были изготовлена соответствующая выписка из книги. После этого на ее основании органы госрегистрации имущества зарегистрировали право собственности бывшей супруги осужденного на данный земельный участок.

      В результате этого бюджету МО «Завьяловский район» причинен ущерб в размере 718 тыс. рублей.

      09:45, 29 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      83
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#Завьялово
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