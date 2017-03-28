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      В Ижевске вынесли приговор педагогам, которых обвинили в причинении смерти по неосторожности 12-летнему ребенку

      12:53, 28 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      12:53, 28 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      548
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#приговор\n#суд\n#происшествие\n#приговор суда
      Фото: pixabay.com
      548
      0

      Им назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года каждому с лишением права заниматься обучением плаванию несовершеннолетних сроком на 2 года.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор педагогам «Дворца Пионеров», которых обвинили в причинении смерти по неосторожности 12-летнему ребенку. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственно комитета России по Удмуртской Республике, им назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года каждому с лишением права заниматься обучением плаванию несовершеннолетних сроком на 2 года.

      Следствие и суд установили, что 70-летний и 58-летняя осужденные работали педагогами дополнительного образования в муниципальном учреждении и проводили тренировки по плаванию с детьми.  

      Во время занятия они перестали следить за находящимися в бассейне несовершеннолетними, и не увидели как мальчик начал тонуть. Позднее он умер.

      На предварительном следствии обвиняемые категорически отрицали свою вину в случившейся трагедии. Однако в результате грамотно спланированных допросов очевидцев, проведения сложных судебных экспертиз следователи собрали неопровержимые доказательства вины педагогов.

      Помимо этого, в ходе расследования выявили ряд серьезных нарушений в деятельности учреждения дополнительного образования.

      По результатам рассмотрения представлений следователя к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 13 работников систем здравоохранения и образования.

      12:53, 28 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      548
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#приговор\n#суд\n#происшествие\n#приговор суда
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