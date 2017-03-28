Пчеловода из Увы заставили убрать пасеку из-за аллергичного соседа

Также он заплатит 10 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Ува. Удмуртия. Суд обязал жителя Увинского района ликвидировать пасеку из-за аллергии его соседа на укусы пчел. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Установлено, что пчелы неоднократно жалили 64-ленего истца, который проживал по соседству с пасекой, у него появилась аллергия и ему пришлось обращаться в больницу.

Изучив материалы дела, суд решил, что пасека создает неудобства для жизни истца и угрозу его здоровью. Также удовлетворено требование компенсации морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.