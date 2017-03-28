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      Пчеловода из Увы заставили убрать пасеку из-за аллергичного соседа

      13:55, 28 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      13:55, 28 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      234
      0
      #Ува\n#Удмуртия\n#суд\n#приговор суда
      Фото: pixabay.com
      234
      0

      Также он заплатит 10 тыс. рублей компенсации морального вреда.

      Ува. Удмуртия. Суд обязал жителя Увинского района ликвидировать пасеку из-за аллергии его соседа на укусы пчел. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

      Установлено, что пчелы неоднократно жалили 64-ленего истца, который проживал по соседству с пасекой, у него появилась аллергия и ему пришлось обращаться в больницу.

      Изучив материалы дела, суд решил, что пасека создает неудобства для жизни истца и угрозу его здоровью. Также удовлетворено требование компенсации морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

      Решение суда в законную силу не вступило.

      13:55, 28 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      234
      0
      #Ува\n#Удмуртия\n#суд\n#приговор суда
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