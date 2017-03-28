Мобильник пронес адвокат в СИЗО в Глазове для своего клиента

Инцидент произошел в следственном изоляторе №2.

Глазов. Удмуртия. Глазовский районный суд признал виновным адвоката, который принес своему подзащитному в следственный изолятор №2 мобильный телефон. Как сообщает пресс-служба управления ФСИН по Удмуртии, задержали его на контрольно-пропускном пункте учреждения.

На требования сотрудников СИЗО сдать запрещенные предметы, он ответил, что таких у него нет, но инспектор нашел у него в кармане куртки сотовый телефон.

«Своими действиями адвокат не выполнил законное требование сотрудника уголовно-исполнительной системы. В соответствии с частью 2 статьи 19.3 КоАП России, неповиновение гражданина законному распоряжению или требованию сотрудника учреждения уголовно-исполнительной системы, при исполнении им своих должностных обязанностей по обеспечению охраны и безопасности учреждения», - сказал старший юрисконсульт СИЗО-2 Анастасия Полонянкина.

Суд назначил адвокату штраф 500 рублей.