Житель Ижевска предстанет пред судом за незаконный отстрел лося

Сумма ущерба составила 120 тыс. рублей.

Дебесы. Удмуртия. Ижевчанин предстанет перед судом за незаконный отстрел лося. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, сумма нанесенного ущерба составила 120 тыс. рублей.

Инцидент произошел в феврале 2017 года на территории Дебесского района. Мужчина без документов на охоту отправился в лес и подстрелил животное. Мясо использовал на собственные нужды.

Мужчине предъявили обвинение по пункту «а» части 1 статьи 258 уголовного кодекса России («Незаконная охота с причинением крупного ущерба животному миру»). Охотник свою вину признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб. Ему грозит максимальное наказание в виде исправительных работ до 2 лет.