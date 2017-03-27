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      Житель Ижевска предстанет пред судом за незаконный отстрел лося

      18:10, 27 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      18:10, 27 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      231
      0
      #Ижевск\n#Дебесы\n#охота\n#животные\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      231
      0

      Сумма ущерба составила 120 тыс. рублей.

      Дебесы. Удмуртия. Ижевчанин предстанет перед судом за незаконный отстрел лося. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, сумма нанесенного ущерба составила 120 тыс. рублей.

      Инцидент произошел в феврале 2017 года на территории Дебесского района. Мужчина без документов на охоту отправился в лес и подстрелил животное. Мясо использовал на собственные нужды.  

      Мужчине предъявили обвинение по пункту «а» части 1 статьи 258 уголовного кодекса России («Незаконная охота с причинением крупного ущерба животному миру»). Охотник свою вину признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб. Ему грозит максимальное наказание в виде исправительных работ до 2 лет.

      18:10, 27 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      231
      0
      #Ижевск\n#Дебесы\n#охота\n#животные\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
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