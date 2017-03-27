Сарапульский школьник убил сторожа на стройке и поджег бытовку

Подросток несколько раз ударил мужчину в шею осколком стекла.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле расследуют убийство сторожа строящегося кафе. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, по подозрению в преступлении задержали 16-летнего школьника.

По версии следствия, в ночь на воскресенье, 26 марта, произошло возгорание на стройке возле Сарапульского городского пруда.

«После ликвидации пожара в строительной бытовке обнаружено тело 40-летнего сторожа с несколькими колото-резаными ранами на шее», - отмечается в сообщении.

Известно, что ранее мужчина неоднократно выпивал с 16-летним подростком. Накануне произошедшего школьник пришел на строку с двумя своими знакомыми. В ходе попойки между сторож и его гость поссорились, после чего подросток несколько раз ударил мужчину осколком стекла в шею. Позже злоумышленник принес из дома банку с бензином и поджег бытовку.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).