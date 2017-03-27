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      Сарапульский школьник убил сторожа на стройке и поджег бытовку

      17:50, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      17:50, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      140
      0
      #дети\n#Сарапул\n#алкоголь\n#пожар\n#убийство
      Фото: Public Domain Pictures
      140
      0

      Подросток несколько раз ударил мужчину в шею осколком стекла.

      Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле расследуют убийство сторожа строящегося кафе. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, по подозрению в преступлении задержали 16-летнего школьника.

      По версии следствия, в ночь на воскресенье, 26 марта, произошло возгорание на стройке возле Сарапульского городского пруда.

      «После ликвидации пожара в строительной бытовке обнаружено тело 40-летнего сторожа с несколькими колото-резаными ранами на шее», - отмечается в сообщении.

      Известно, что ранее мужчина неоднократно выпивал с 16-летним подростком. Накануне произошедшего школьник пришел на строку с двумя своими знакомыми. В ходе попойки между сторож и его гость поссорились, после чего подросток несколько раз ударил  мужчину осколком стекла в шею. Позже злоумышленник принес из дома банку с бензином и поджег бытовку.

      По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

      17:50, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      140
      0
      #дети\n#Сарапул\n#алкоголь\n#пожар\n#убийство
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