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      Пожар произошел на территории Ижевского автозавода

      14:26, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      14:26, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      410
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Ижавто\n#видео\n#происшествие\n#пожар
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus (Кирилл Данилов)
      410
      0

      Пламя вспыхнуло в неэксплуатируемом строении.

      Ижевск. Удмуртия. Пожар произошел на территории ижевского автозавода. Об этом сообщили горожане в группе «ИГГС» в соцсети «ВКонтакте».

      «Возгорание на конвейере Автозавода в цеху №362», - написали пользователи.

      Пожар на заводе

      Загорелся корпус, расположенный на территории Ижевского автозавода

       

      Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, возгорание случилось на территории неэксплуатируемого строения. Пламя уже потушили.

      Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Сусанину», что возгорание произошло в бывшем цехе Ижевского автозавода, где производились задние мосты автомобилей. Сейчас помещение находится в субаренде у частной организации.

      14:26, 27 марта, 2017
      Ксения Чернова
      410
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Ижавто\n#видео\n#происшествие\n#пожар
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