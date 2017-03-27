Пламя вспыхнуло в неэксплуатируемом строении.

Ижевск. Удмуртия. Пожар произошел на территории ижевского автозавода. Об этом сообщили горожане в группе «ИГГС» в соцсети «ВКонтакте».

«Возгорание на конвейере Автозавода в цеху №362», - написали пользователи.

Пожар на заводе Загорелся корпус, расположенный на территории Ижевского автозавода

Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, возгорание случилось на территории неэксплуатируемого строения. Пламя уже потушили.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Сусанину», что возгорание произошло в бывшем цехе Ижевского автозавода, где производились задние мосты автомобилей. Сейчас помещение находится в субаренде у частной организации.