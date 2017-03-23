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      Полицейские в Ижевске устроили погоню за лишенным прав водителем

      10:46, 23 марта, 2017
      Ксения Чернова
      10:46, 23 марта, 2017
      Ксения Чернова
      722
      0
      #авто\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      722
      0

      Автолюбитель пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, но его поймали.

      Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Ижевске устроили погоню за лишенным прав водителем. Как рассказал информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин, инцидент произошел утром в четверг, 23 марта.

      Сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль на улице Баранова. Они попытались остановить его, однако водитель требованиям стражей порядка не подчинился. Правоохранителям пришлось начать погоню.

      Задержали беглеца на улице Маяковского. Выяснилось, что ранее 41-летний мужчина был лишен водительского удостоверения.

      10:46, 23 марта, 2017
      Ксения Чернова
      722
      0
      #авто\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#происшествие
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