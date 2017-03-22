Потерпевшими по уголовному делу признали 11 человек.

Ижевск. Удмуртия. Бизнеследи из Ижевска предстанет перед судом за невыплату зарплаты сотрудникам. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, женщина задолжала работникам своей фирмы более 800 тыс. рублей.

Потерпевшими по уголовному делу признали 11 человек. Все они трудились в фирме по производству и поставке светотехнического оборудования в Ижевске. С января по декабрь 2016 года сотрудники организации то полностью, то частично не получали зарплату.

Следствие выяснило, что руководитель компании имела возможность оплатить труд работников, но по какой-то причине не пожелала этого сделать. Наказание для женщины – а ей грозит до трех лети лишения свободы – должен определить суд.