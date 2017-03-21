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      Студент из Ижевска может отправиться на 8 лет в тюрьму за избиение школьника

      17:00, 21 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      17:00, 21 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      216
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#школьники\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      216
      0

      Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Студент ижевского колледжа может отправиться на 8 лет в тюрьму за избиение школьника. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

      Известно, что 14-летнего пострадавшего доставили в Республиканскую клиническую больницу с травмами головы.

      Правоохранители выяснили, что школьника избил его 18-летний друг в одном из подъездов дома по улице Чугуевского.

      Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). 

      17:00, 21 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      216
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#школьники\n#происшествие
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