Студент из Ижевска может отправиться на 8 лет в тюрьму за избиение школьника

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Студент ижевского колледжа может отправиться на 8 лет в тюрьму за избиение школьника. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Известно, что 14-летнего пострадавшего доставили в Республиканскую клиническую больницу с травмами головы.

Правоохранители выяснили, что школьника избил его 18-летний друг в одном из подъездов дома по улице Чугуевского.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).