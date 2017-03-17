  • $ 57.93 ↓
  • € 62.37 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Водитель легкового авто погиб на трассе в Удмуртии

      20:36, 17 марта, 2017
      Ксения Чернова
      20:36, 17 марта, 2017
      Ксения Чернова
      882
      0
      #авто\n#ДТП\n#Камбарка\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
      882
      0

      Фура протаранила «Шевроле Круз» на дороге между Сарапулом и Камбаркой.

      Сарапул. Удмуртия. Водитель легкового авто погиб на трассе Сарапул – Камбарка. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал начальник первого отдела Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике.

      По предварительным данным, фура с полуприцепом протаранила «Шевроле Круз». В результате водитель 24-летний водитель легкового авто погиб на месте.

      Предполагается, что 33-летний водитель фуры заснул за рулем. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

      20:36, 17 марта, 2017
      Ксения Чернова
      882
      0
      #авто\n#ДТП\n#Камбарка\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#происшествие
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа