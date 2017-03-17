Водитель легкового авто погиб на трассе в Удмуртии

Фура протаранила «Шевроле Круз» на дороге между Сарапулом и Камбаркой.

Сарапул. Удмуртия. Водитель легкового авто погиб на трассе Сарапул – Камбарка. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал начальник первого отдела Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике.

По предварительным данным, фура с полуприцепом протаранила «Шевроле Круз». В результате водитель 24-летний водитель легкового авто погиб на месте.

Предполагается, что 33-летний водитель фуры заснул за рулем. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.