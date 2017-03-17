Преступление и наказание: сарапульчанка заплатит 40 тыс рублей за оскорбление полицейского

Случай произошел поздним вечером на улице Раскольникова.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Сарапула заплатит 40 тыс. рублей за оскорбление полицейского. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, случай произошел поздним вечером на улице Раскольникова.

По данным следствия, между обвиняемой и сожителем ее племянницы произошел конфликт. После того, как на место прибыли полицейские, обвиняемая обматерила их.

После этого горожанка продолжила сквернословить в служебном автомобиле правоохранителей.

Сообщается, что 47-летняя женщина полностью признала свою вину.

Также женщине может грозить год исправительных работ.