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      Преступление и наказание: сарапульчанка заплатит 40 тыс рублей за оскорбление полицейского

      12:57, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      12:57, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      84
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#происшествие\n#штраф
      84
      0

      Случай произошел поздним вечером на улице Раскольникова.

      Ижевск. Удмуртия. Жительница Сарапула заплатит 40 тыс. рублей за оскорбление полицейского. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, случай произошел поздним вечером на улице Раскольникова.

      По данным следствия, между обвиняемой и сожителем ее племянницы произошел конфликт. После того, как на место прибыли полицейские, обвиняемая обматерила их.

      После этого горожанка продолжила сквернословить в служебном автомобиле правоохранителей.

      Сообщается, что 47-летняя женщина полностью признала свою вину.

      Также женщине может грозить год исправительных работ.

      12:57, 17 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      84
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#происшествие\n#штраф
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