Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. 100 тыс. рублей похитил у пенсионера псевдо-следователь из Ижевска. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, мужчина позвонил пожилому потерпевшему и сообщил, что его дочь попала в аварию.

«На его домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, представился следователем, и сообщил, что его внучка на автомобиле сбила девушку, а для того, «чтобы она не села в тюрьму, необходимо перечислить денежные средства», - говорится в сообщении полицейских.

Затем пенсионер, находясь постоянно на связи со «следователем», дошел до ближайшего банкомата и перевел деньги на указанный номер телефона.

Через некоторое время мужчина связался с родными и узнал, что его обманули, а с внучкой всё было в порядке.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»). Установлено, что звонки поступили из Новосибирской области.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, особенно пожилого возраста, о необходимости проявлять бдительность при поступлении звонков от неизвестных. Игнорируйте подобные звонки – это мошенничество.