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      Новости Удмуртии

      Пожарной сигнализации не нашли в резиденции Бабы Яги в Граховском районе

      12:15, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      12:15, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      298
      0
      #туризм\n#Ижевск\n#Грахово\n#Удмуртия\n#Граховский район
      Фото: vk.com (Сказочная резиденция Бабы Яги)
      298
      0

      Также в музее отсутствовала система оповещения о пожаре, а эвакуационные пути не соответствовали требованиям.

      Грахово. Удмуртия. Резиденция Бабы Яги в Граховском районе, которая включает в себя кафе, дом ремесел и сельский клуб, не обеспечила пожарную безопасность своих объектов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в учреждении не было пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, а эвакуационные пути не соответствовали необходимым требованиям.

      По результатам проверки учредителя комплекса – муниципальное образования Котловское, привлекли к административной ответственности по статье 20.4 КоАП России («Нарушение требований пожарной безопасности»).

      После проверки прокуратуры нарушения в резиденции Бабы-Яги не устранили. Суд постановил принудительно исправить все недочеты.

      12:15, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      298
      0
      #туризм\n#Ижевск\n#Грахово\n#Удмуртия\n#Граховский район

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