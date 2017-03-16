Пожарной сигнализации не нашли в резиденции Бабы Яги в Граховском районе

Также в музее отсутствовала система оповещения о пожаре, а эвакуационные пути не соответствовали требованиям.

Грахово. Удмуртия. Резиденция Бабы Яги в Граховском районе, которая включает в себя кафе, дом ремесел и сельский клуб, не обеспечила пожарную безопасность своих объектов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в учреждении не было пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, а эвакуационные пути не соответствовали необходимым требованиям.

По результатам проверки учредителя комплекса – муниципальное образования Котловское, привлекли к административной ответственности по статье 20.4 КоАП России («Нарушение требований пожарной безопасности»).

После проверки прокуратуры нарушения в резиденции Бабы-Яги не устранили. Суд постановил принудительно исправить все недочеты.