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      Новости Удмуртии

      Специалисты филиала «Удмуртэнерго» начали бороться с интернет-мошенниками

      11:35, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      11:35, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      193
      0
      #Удмуртэнерго\n#Ижевск\n#реклама\n#МРСК Центра и Приволжья\n#МРСК\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
      193
      0

      Они нашли сайты, продающие приборы для искажения показаний счетчиков электроэнергии.

      Ижевск. Удмуртия. Сотрудники отдела безопасности филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», проводя мониторинг сети Интернет, выявляют сайты, продающие приборы для искажения показаний счетчиков электроэнергии. Соответствующие обращения направляются в правоохранительные и надзорные органы.

      Недавно специалистами блока безопасности Удмуртэнерго был обнаружен сайт http://schetchikspultom.com, предлагающий приобрести индивидуальные приборы учета электроэнергии с пультами, способными занижать объем потребленной электроэнергии (так называемые «заряженные» счетчики). С соответствующим заявлением энергетики обратились в прокуратуру Удмуртской Республики. Рассмотрев административное дело, Первомайский районный суд Ижевска признал, что сайт содержит информацию, запрещенную к распространению на территории России и побуждающую потребителей к совершению противоправных действий. Судом было принято решение о блокировке сайта.

      «В филиале «Удмуртэнерго» ведется систематическая работа по выявлению подобных интернет-мошенников. На сегодняшний день в прокуратуру специалистами филиала направлены письма с просьбой о приостановке работы еще пяти сайтов, на которых обнаружена аналогичная информация о способах хищения энергоресурсов», - сказал заместитель директора по безопасности Андрей Пушин.

      В филиале «Удмуртэнерго» призывают жителей республики обратить внимание на важность проблемы и сообщать о случаях рекламы незаконных способов хищения электроэнергии по телефону горячей линии МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00.

      11:35, 16 марта, 2017
      Яна Шамаева
      193
      0
      #Удмуртэнерго\n#Ижевск\n#реклама\n#МРСК Центра и Приволжья\n#МРСК\n#Удмуртия

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