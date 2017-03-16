Специалисты филиала «Удмуртэнерго» начали бороться с интернет-мошенниками

Они нашли сайты, продающие приборы для искажения показаний счетчиков электроэнергии.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники отдела безопасности филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», проводя мониторинг сети Интернет, выявляют сайты, продающие приборы для искажения показаний счетчиков электроэнергии. Соответствующие обращения направляются в правоохранительные и надзорные органы.

Недавно специалистами блока безопасности Удмуртэнерго был обнаружен сайт http://schetchikspultom.com, предлагающий приобрести индивидуальные приборы учета электроэнергии с пультами, способными занижать объем потребленной электроэнергии (так называемые «заряженные» счетчики). С соответствующим заявлением энергетики обратились в прокуратуру Удмуртской Республики. Рассмотрев административное дело, Первомайский районный суд Ижевска признал, что сайт содержит информацию, запрещенную к распространению на территории России и побуждающую потребителей к совершению противоправных действий. Судом было принято решение о блокировке сайта.

«В филиале «Удмуртэнерго» ведется систематическая работа по выявлению подобных интернет-мошенников. На сегодняшний день в прокуратуру специалистами филиала направлены письма с просьбой о приостановке работы еще пяти сайтов, на которых обнаружена аналогичная информация о способах хищения энергоресурсов», - сказал заместитель директора по безопасности Андрей Пушин.

В филиале «Удмуртэнерго» призывают жителей республики обратить внимание на важность проблемы и сообщать о случаях рекламы незаконных способов хищения электроэнергии по телефону горячей линии МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00.