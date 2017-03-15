Ижевчане сообщили в соцсетях о том, что снег с крыши дома по улице Лихвинцева скидывают на машины

Накануне с пятиэтажки сошел лед и проломил входную конструкцию в магазин.

Ижевск. Удмуртия. Снег с крыши дома №52 по улице Лихвинцева, где накануне проломило входную конструкцию в магазин, скидывают прямо на автомобили. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказал очевидец происходящего Сергей Ладыжец.

«Объявлений нет, скидывают прямо на машины», - сообщил горожанин.

В свою очередь директор «Спецдомоуправления» Дмитрий Гущин в телефонном разговоре с корреспондентов информационного агентства «Сусанин» сказал, что такие работы всегда проводятся под контролем.

«Если есть работы по скидыванию снега с крыши, как вы выразились, то в любом случае кровельщики работают наверху, внизу стоят ответственные лица, которые контролируют, чтобы ничего не упало ни на кого. В том числе на припаркованные автотранспортные средства», - прокомментировал Дмитрий Гущин.

Напомним, что во вторник, 14 марта, в Ижевске с крыши дома по улице Лихвинцева, 52, рухнул снег и пробил навес входной конструкции в магазин.

«Рухнула глыба снега, проломило входную группу магазина. И снег нависает, продолжает падать. В СПДУ обед, трубку не берут. Страшно выходить на перекур!» - написала ижевчанка Лена Шарафиева на своей странице в Facebook.