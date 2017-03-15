Он получил 200 часов обязательных работ.

Киясово. Удмуртия. Депутата выборного органа местного самоуправления из Киясовского района осудили за повторное управление автомобилем пьяным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Мировым судьей с участием прокурора района рассмотрено уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов муниципального образования «Ильдибаевское» четвертого созыва.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК России.

В судебном заседании обвиняемый вину признал в полном объеме, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке – без проведения судебного разбирательства.

В ходе расследования было установлено, что 21 января 2017 года мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию за управление авто в состоянии опьянения, отказался проходить медицинское освидетельствование.

С учетом личности подсудимого, характера и тяжести преступления, в соответствии с позицией государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права осуществлять деятельность, связанную с управлением транспортными средствами на 1,5 года.