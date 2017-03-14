Кооператив, среди прочего, привлекал средства населения с обещанием до 28% <p>Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор организатору потребительского кооператива «Доступное жилье». Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, мужчину признали виновным в присвоении 1,1 млн рублей.</p>

<p>Ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан открылся в 2003 году. В том числе, организация принимала средства населения, обещая до 28% годовых. С декабря 2009 по октябрь 2010 года ижевчанин, используя служебное положение, похитил деньги. Средства он потратил на оплату кредитов за квартиру, автомобиль и недвижимость за границей.</p>

<p>В судебном заседании мужчина вину не признал, заявил о непричастности к совершению хищения денежных средств кооператива. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.</p>

Дарья Саушина 19











