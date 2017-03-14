Об этом сообщает в соцсетях ижевчанка Лена Шарафиева.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с крыши дома по улице Лихвинцева, 52, рухнул снег и пробил навес входной конструкции в магазин. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила в Facebook ижевчанка Лена Шарафиева.

«Рухнула глыба снега, проломило входную группу магазина. И снег нависает, продолжает падать. В СПДУ обед, трубку не берут. Страшно выходить на перекур!» - говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал, а оставшийся на крыше снег продолжает свисать.

В муниципальной управляющей компании «СпДУ» корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник службы общественной связи комментировать ситуацию отказалась, сказав: «я не могу идентифицировать вас как журналиста, пишите запрос».