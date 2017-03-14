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Новости Удмуртии

Рухнувший с крыши снег проломил входную конструкцию в магазин на улице Лихвинцева в Ижевске

13:40, 14 марта, 2017
Яна Шамаева
13:40, 14 марта, 2017
Яна Шамаева
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#снег\n#происшествие
Фото: facebook.com (Лена Шарафиева)
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Об этом сообщает в соцсетях ижевчанка Лена Шарафиева.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с крыши дома по улице Лихвинцева, 52, рухнул снег и пробил навес входной конструкции в магазин. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила в Facebook ижевчанка Лена Шарафиева.

«Рухнула глыба снега, проломило входную группу магазина. И снег нависает, продолжает падать. В СПДУ обед, трубку не берут. Страшно выходить на перекур!» - говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал, а оставшийся на крыше снег продолжает свисать.

В муниципальной управляющей компании «СпДУ» корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник службы общественной связи комментировать ситуацию отказалась, сказав: «я не могу идентифицировать вас как журналиста, пишите запрос».

13:40, 14 марта, 2017
Яна Шамаева
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#снег\n#происшествие

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