Он выложил песню, содержащую высказывания унижающего характера в отношении лиц одной из национальностей.

Ижевск. Удмуртия. Песня, оскорбляющая представителей одной из национальностей, обернулась для жителя Ижевска условным сроком. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике, 27-летний горожанин выложил свое произведение в интернет летом прошлого года.

Кроме того, оказалось, что музыкант причастен к международному праворадикальному объединению, поддерживающему действия украинских неонацистских структур. На основании материалов УФСБ России по региону было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Ижевчанин с предъявленным обвинением согласился, дал признательные показания. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в силу.