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Новости Удмуртии

Музыкант из Ижевска получил условный срок за песню с оскорблениями

17:33, 13 марта, 2017
Дарья Саушина
17:33, 13 марта, 2017
Дарья Саушина
626
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#интернет\n#ФСБ\n#Ижевск\n#музыка\n#приговор\n#суд
Фото: pixabay.com
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Он выложил песню, содержащую высказывания унижающего характера в отношении лиц одной из национальностей.

Ижевск. Удмуртия. Песня, оскорбляющая представителей одной из национальностей, обернулась для жителя Ижевска условным сроком. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике, 27-летний горожанин выложил свое произведение в интернет летом прошлого года.

Кроме того, оказалось, что музыкант причастен к международному праворадикальному объединению, поддерживающему действия украинских неонацистских структур. На основании материалов УФСБ России по региону было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Ижевчанин с предъявленным обвинением согласился, дал признательные показания. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в силу.

17:33, 13 марта, 2017
Дарья Саушина
626
0
#интернет\n#ФСБ\n#Ижевск\n#музыка\n#приговор\n#суд

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