Деньги мужчина похищал, когда оставался в комнате один.

Воткинск. Удмуртия. Житель Екатеринбурга обокрал несколько пенсионерок из Воткинска. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, мужчина переодевался в костюм сантехника и заходил в квартиры.

Злоумышленник передвигался по комнатам, постукивал по батареям, и просил хозяев также постучать по батареям на кухне. Пока те находились в другой комнате, мужчина похищал у них деньги. Суммы ущерба составили 100, 200 и 5,5 тыс. рублей соответственно.

Уголовное дело в отношение жителя Екатеринбурга возбудили по пункту «а» части 3 статьи 158 («Кража»). Злоумышленник получил наказание в виде 4 лет лишения свободы.