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Новости Удмуртии

Переодевшийся сантехником житель Екатеринбурга украл более 300 тыс рублей у пенсионерок Воткинска

16:37, 13 марта, 2017
Яна Шамаева
16:37, 13 марта, 2017
Яна Шамаева
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#Ижевск\n#Воткинск\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
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Деньги мужчина похищал, когда оставался в комнате один.

Воткинск. Удмуртия. Житель Екатеринбурга обокрал несколько пенсионерок из Воткинска. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, мужчина переодевался в костюм сантехника и заходил в квартиры.

Злоумышленник передвигался по комнатам, постукивал по батареям, и просил хозяев также постучать по батареям на кухне. Пока те находились в другой комнате, мужчина похищал у них деньги. Суммы ущерба составили 100, 200 и 5,5 тыс. рублей соответственно.

Уголовное дело в отношение жителя Екатеринбурга возбудили по пункту «а» части 3 статьи 158 («Кража»). Злоумышленник получил наказание в виде 4 лет лишения свободы.

16:37, 13 марта, 2017
Яна Шамаева
380
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

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