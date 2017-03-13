Семью поставили на учет.

Ижевск. Удмуртия. 42-летнего жителя Ижевска заподозрили в избиении пяти собственных детей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, мужчину уже задержали.

Известно, что живет он в общежитии на улице Холмогорова вместе с женой и детьми, часто выпивает, детей не воспитывает.

В отношение злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, если оно сопряжено с жестоким обращением»), статье 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Все материалы по делу направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Семью поставили на учет.