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Новости Удмуртии

Жителя Ижевска задержали за избиение пяти детей и жены

11:51, 13 марта, 2017
Яна Шамаева
11:51, 13 марта, 2017
Яна Шамаева
836
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отцы и дети
836
0

Семью поставили на учет.

Ижевск. Удмуртия. 42-летнего жителя Ижевска заподозрили в избиении пяти собственных детей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, мужчину уже задержали.

Известно, что живет он в общежитии на улице Холмогорова вместе с женой и детьми, часто выпивает, детей не воспитывает.

В отношение злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, если оно сопряжено с жестоким обращением»), статье 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Все материалы по делу направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Семью поставили на учет.

11:51, 13 марта, 2017
Яна Шамаева
836
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отцы и дети

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