ИТ-компания «Защищённые телекоммуникации» прокомментировала распространившуюся в интернете информацию о проекте «Точка контакта», который ранее назвали «мессенджером для заключённых».

В компании пояснили, что сервис не предполагает использование подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными мобильных телефонов или других устройств для свободного общения с родственниками и знакомыми. Связь осуществляется через терминалы коллективного доступа, размещённые в специально отведённых помещениях исправительных учреждений. Доступ к ним предоставляется в соответствии с законодательством и правилами внутреннего распорядка.

В настоящее время проект находится на стадии пилотного запуска в нескольких учреждениях страны. Для пользователей создаются специальные учётные записи, а все сообщения проходят проверку сотрудниками ФСИН.

В компании также отметили, что подобные цифровые сервисы уже используются в российских пенитенциарных учреждениях. Осуждённым и их родственникам доступны электронные письма, видеозвонки, передача фотографий и денежные переводы на лицевые счета.

По словам разработчиков, они продолжат работать над продуктом, «чтобы граждане, которые оступились, могли реализовать своё право на связь с близкими — понимали, что дома их ждут, и стремились к исправлению и скорейшему возвращению в семью».