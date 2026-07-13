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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Школьники из Ижевска разработали приложение для автоматической проверки чертежей 

10:45, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Школьники из Ижевска разработали приложение для автоматической проверки чертежей 
10:45, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#технологии\n#Концерн «Калашников»
Источник фото: Пресс-служба АО «Концерн «Калашников».
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Программа поможет во внедрении ИИ-систем на АО «Концерн Калашников».  

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ученики направления «Информационные технологии» академии «Калашников» создали приложение для автоматизированной проверки конструкторской документации, сообщает пресс-служба АО «Концерн «Калашников».

Программа работает с чертежами в формате PDF, распознавая текст, размеры и линии. Она сопоставляет их с требованиями ГОСТ и Единой системы конструкторской документации, находит ошибки и формирует отчёт с рекомендациями по исправлению.

«На рынке есть отдельные решения для распознавания чертежей или проведения нормоконтроля. Но комплексных инструментов, которые делают и то и другое в связке с рекомендациями по исправлению, я не встречал ни у нас, ни у зарубежных разработчиков. Уверен, данное решение является перспективным для внедрения на производственной площадке», — рассказал педагог академии «Калашников» Артём Матюшечкин.

Приложение способно работать без подключения к интернету, в его основе лежат алгоритмы языка Python, а также библиотеки компьютерного зрения и анализа данных.

 

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10:45, 13 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#технологии\n#Концерн «Калашников»