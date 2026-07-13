Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ученики направления «Информационные технологии» академии «Калашников» создали приложение для автоматизированной проверки конструкторской документации, сообщает пресс-служба АО «Концерн «Калашников».

Программа работает с чертежами в формате PDF, распознавая текст, размеры и линии. Она сопоставляет их с требованиями ГОСТ и Единой системы конструкторской документации, находит ошибки и формирует отчёт с рекомендациями по исправлению.

«На рынке есть отдельные решения для распознавания чертежей или проведения нормоконтроля. Но комплексных инструментов, которые делают и то и другое в связке с рекомендациями по исправлению, я не встречал ни у нас, ни у зарубежных разработчиков. Уверен, данное решение является перспективным для внедрения на производственной площадке», — рассказал педагог академии «Калашников» Артём Матюшечкин.

Приложение способно работать без подключения к интернету, в его основе лежат алгоритмы языка Python, а также библиотеки компьютерного зрения и анализа данных.