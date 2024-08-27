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Молодые ижевские программисты взяли большинство призовых мест на ИТ-хакатоне

12:30, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Молодые ижевские программисты взяли большинство призовых мест на ИТ-хакатоне
12:30, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#IT-технологии
Фото: Минцифры Удмуртии
36
0

Изначально на очный этап хакатона заявилось 30 команд из 10 регионов страны. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 23 и 24 августа проходил очный этап хакатона «ИТ-вызов», на который прошли юные программисты из Ижевска и Липецка. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Удмуртии. 

Всего на хакатон заявлялось 30 команд из 10 регионов страны. Лишь половине из них удалось пройти заочный этап — это ребята из Ижевска и Липецка. Подростки представили мобильные приложения собственной разработки для действующих компаний. Работа шла в двух направлениях. 

Призовые места распределились следующим образом:

ТРЕК «ВЕБ-РАЗРАБОТКА»

·        Первое место – команда «Code Makers» (Липецк);

·        Второе место – команда «Баг» (Ижевский промышленно-экономический колледж);

·        третье место – команда «Будущее России» (Ижевский промышленно-экономический колледж).


ТРЕК «МОБИЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА»

·        Первое место – команда «hatoms» (ижевский «ИТ-куб»); 

·        второе место – команда «sV-ARshchiki» (Академия «Калашников»);

·        третье место – команда «UNITYCEO» (ижевский «ИТ-куб»).

12:30, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#IT-технологии