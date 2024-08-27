Молодые ижевские программисты взяли большинство призовых мест на ИТ-хакатоне

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 23 и 24 августа проходил очный этап хакатона «ИТ-вызов», на который прошли юные программисты из Ижевска и Липецка. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Удмуртии.

Всего на хакатон заявлялось 30 команд из 10 регионов страны. Лишь половине из них удалось пройти заочный этап — это ребята из Ижевска и Липецка. Подростки представили мобильные приложения собственной разработки для действующих компаний. Работа шла в двух направлениях.

Призовые места распределились следующим образом:

ТРЕК «ВЕБ-РАЗРАБОТКА»

· Первое место – команда «Code Makers» (Липецк);

· Второе место – команда «Баг» (Ижевский промышленно-экономический колледж);

· третье место – команда «Будущее России» (Ижевский промышленно-экономический колледж).



ТРЕК «МОБИЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА»

· Первое место – команда «hatoms» (ижевский «ИТ-куб»);

· второе место – команда «sV-ARshchiki» (Академия «Калашников»);

· третье место – команда «UNITYCEO» (ижевский «ИТ-куб»).