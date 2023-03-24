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Две ижевские команды взяли золотые медали в хакатоне по разработке финансовой компьютерной игры

17:24, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Две ижевские команды взяли золотые медали в хакатоне по разработке финансовой компьютерной игры
17:24, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
67
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#победители\n#IT-технологии\n#финансы\n#игры
Фото: unsplash.com (Hello Lightbulb hellolightbulb)
67
0

Также финалистами стали команды из Костромы и Майкопа.  

Ижевск. Удмуртия. Хакатон по разработке компьютерной игры провели в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии. 

Во время соревнования участникам нужно было разработать игру на тему финансовой грамотности для детей школьного возраста. Команды могли выбрать одну из тем: «Мошенники против детей», «Накопи на мечту» и «Умное потребление». Планировалось, что по мере прохождения созданных игр дети изучат основы финансовой безопасности, пройдут путь к достижению финансовой цели и поймут, как можно получить желаемое с меньшими затратами.

Директор центра IT-куб Оксана Щелчкова отметила, что во время разработки игр участники не только совершенствуют навыки в сфере IT, но и изучают другие сферы, в данному случае тему правильного распоряжения финансами.

В хакатоне участвовали команды из Республики Саха (Якутия), Республики Хакасия, Челябинской области, Забайкальского края, Алтайского края, Калининградской, Тверской и Оренбургской областей и Удмуртии. 

В финал вышли команды из Удмуртии, Ульяновска, Майкопа, Костромы и Барнаула. Последний этап соревнований прошел в Ижевске 23 марта. 

Победителями в треке «Разработка игр в Scratch» стали 2 команды:  Александра Базарова и Мария Шикалова («хАкЕРы404») из Ижевска и Егор Ованов и Эдгар Волошков («Nedohackers») из Майкопа.

В треке «Разработка игр на Unity» выиграла ижевская команда «OK_Error», состоящая из Кирилла Ехлакова и Олега Останина.

А в треке «Разработка игр на Python» лучшими стали Дмитрий Евтушков и Михаил Ваничкин из команды «Your_games» из Костромы. 

17:24, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
67
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#победители\n#IT-технологии\n#финансы\n#игры