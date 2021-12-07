Жителям Ижевска стало легче жаловаться на городские проблемы

Теперь это можно сделать через голосового помощника.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска могут подать жалобу через «Алису» от Яндекс. Об этом сообщает пресс-служба центра управления регионом Удмуртской Республики.

Голосовой помощник донесет все высказанные жалобы и просьбы органам власти. Для этого горожане должны зайти в браузер «Яндекс» или в приложения «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Станцию» и рассказать «Алисе» о возникшей проблеме. Обратиться к ней получится по команде «Запусти навык «Инцидент Менеджмент».

Помимо «Алисы» донести свои чаяния и просьбы можно в комментариях в открытой группе в соцсетях, на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» или написать официальное обращение в ведомство.