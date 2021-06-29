В Удмуртии создали цифровую карту республики

Этот единый ресурс создан для сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных, связанных с республикой.

Ижевск. Удмуртия. В Лудорвае на агрофестивале Agro.PRO-2021 прошла презентация цифровой карты Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Все данные о республике сейчас переводятся в цифровой формат. В карте присутствуют 13 разделов: гостиницы, предприятия общественного питания, медицинские организации, спортивные объекты, образовательные учреждения, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, органы государственной власти и самоуправления, выбор инвестплощадки, оценка доступности уровня сотовой связи и открытая карта. Все собранные в нее данные хранятся, анализируются и визуализируются.

В последнее время все больше инвесторов интересуются землями сельхозназначения в Удмуртии. Чтобы их удовлетворить, особенно плотно шла работа над масштабной цифровизацией агропромышленного комплекса.

Формирование карты начали с оцифровки данных анализа почв. Территории сельхозназначения перевели в «цифру» в разрезе каждого сельского района. Все участки земли в карте имеют актуальный статус – пастбище, сенокос, пашня и другие, и привязываются к кадастровой карте.

Отдельны слоем наложили показатели плодородия или степень зарастания древесно-кустарниковой растительностью. Также отдельными слоями отмечены произрастания борщевика Сосновского, точки размещения пасек, животноводческие фермы, скотомогильники и биотермические ямы, объекты мелиорации и т.д.

С помощью карты теперь в онлайн-режиме можно отслеживать состояние посевов на полях и оценивать стадии развития яровых и озимых сельхозкультур. Данные формируются на основе космоснимков и обновляются 4 раза в год: после завершения весенне-полевых работ, во время кормозаготовки и сева озимых культур и после уборочной кампании.

Работа с картой идет постоянно - она обновляется и актуализируется. В области агропромышленного комплекса уже внесли сева 2020 и 2021 годов и строящиеся животноводческие объекты.

Для специалистов сельских районов уже провели первую онлайн-учебу по работе с этой информационной системой.

Также Минсельхоз Удмуртии учтет предложения, глав районов по наполнению карты, высказанных на фестивале.