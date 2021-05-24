Концерн “Калашников” в Удмуртии примет 1000 новых сотрудников

Оружейные заводы республики ищут квалифицированные кадры и новичков.

Ижевск. Удмуртия. Концерн “Калашников” в Удмуртии готов принять новых сотрудников. Дополнительные рабочие места создадут в связи с ростом объемов производства и увеличением государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Вакансии открываются как для представителей рабочих профессий, так и специалистов с высшим образованием.

Группа компаний “Калашников” входит в корпорацию “Ростех” и является одним из крупнейших работодателей в республике. На данный момент на предприятиях концерна работает около 9,5 тыс. человек, еще 4 тыс. составляют коллектив Ижевского механического завода. По заявлению представителей компании, до конца 2021 года концерн сможет трудоустроить около 1 тыс. человек. Такой темп набора персонала руководство предприятия намерено сохранить до 2023 года.

Кадровая служба “Калашникова” готова рассматривать как кандидатов, уже имеющих стаж на производстве, так и новичков без опыта работы. Для них будет организовано бесплатное профессиональное обучение. Для сотрудников, проживающих за пределами Ижевска, возможно предоставление транспорта до места работы.