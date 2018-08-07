Система «Управление проектами» появится у правительства Удмуртии

Она станет основой для нового проектного офиса кабинета министров.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создадут информационную систему «Управление проектами». Как сообщается в распоряжении председателя правительства Удмуртской Республики, она должна заработать до 28 декабря этого года. За это время предстоит разработать программное обеспечение, провести предварительные испытания и запустить систему в эксплуатацию.

Как пояснил информационному агентству «Сусанин» первый вице-премьер Александр Свинин, «Управление проектами» создается с нуля. Она объединит все существующие проекты министерств и ведомств. Благодаря электронному взаимодействию в реальном времени будут доступны данные по готовности проекта, ответственным и срокам реализации.

«Система станет основой для нового проектного офиса правительства республики, который начнёт работу с 1 января 2019 года. Проектный офис будет отвечать за сопровождение национальных проектов, концессионных соглашений, республиканских приоритетных проектов и актуализацию стратегии социально-экономического развития Удмуртии», - рассказал заместитель председателя правительства.