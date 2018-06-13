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Ижевский концерн «Калашников» выпустил партию электротранспорта для полиции Москвы

14:00, 13 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
14:00, 13 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
378
0
#Ижевск\n#полиция\n#Концерн Калашников\n#Москва\n#Удмуртия\n#электромобили\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#чемпионат мира в России.
Фото: Пресс-служба АО «Концерн "Калашников"»
378
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Технику задействуют во время предстоящего Чемпионата мира по футболу.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Калашников» изготовил 30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар» и 4 электромобиля «Овум». Как сообщает пресс-служба предприятия, специальную партию транспортных средств выпустили для московской полиции.

«Мы гордимся тем, что эта техника станет одним из элементов логистики служб полиции на таком значимом событии, как Чемпионат мира по футболу», - отметил заместитель генерального директора Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

Электромобиль «Овум» имеет модульную конструкцию и возможность варьировать количество пассажирских мест под требования различных служб города. Электромотоцикл «ИЖ Пульсар» при зарядке потребляет 10 кВт/час электроэнергии. При этом, использование электромотоцикла в среднем в 12 раз дешевле расходов на топливо у мотоциклов на бензиновом двигателе.

Отмечается, что электротранспорт не наносит вреда природе, благодаря полному отсутствию выброса выхлопных газов в атмосферу.

"ИЖ Пульсар"- новый отечественный мотоцикл для полиции

Uploaded by udmtv24 on 2018-06-13.

14:00, 13 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
378
0
#Ижевск\n#полиция\n#Концерн Калашников\n#Москва\n#Удмуртия\n#электромобили\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#чемпионат мира в России.

 

 

 


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