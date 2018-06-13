Ижевский концерн «Калашников» выпустил партию электротранспорта для полиции Москвы

Технику задействуют во время предстоящего Чемпионата мира по футболу.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Калашников» изготовил 30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар» и 4 электромобиля «Овум». Как сообщает пресс-служба предприятия, специальную партию транспортных средств выпустили для московской полиции.

«Мы гордимся тем, что эта техника станет одним из элементов логистики служб полиции на таком значимом событии, как Чемпионат мира по футболу», - отметил заместитель генерального директора Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

Электромобиль «Овум» имеет модульную конструкцию и возможность варьировать количество пассажирских мест под требования различных служб города. Электромотоцикл «ИЖ Пульсар» при зарядке потребляет 10 кВт/час электроэнергии. При этом, использование электромотоцикла в среднем в 12 раз дешевле расходов на топливо у мотоциклов на бензиновом двигателе.

Отмечается, что электротранспорт не наносит вреда природе, благодаря полному отсутствию выброса выхлопных газов в атмосферу.