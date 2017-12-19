Четвертый региональный фестиваль «Робофест» прошел в Ижевске

Одним из спонсоров мероприятия выступило ООО «КОМОС ГРУПП».

Ижевск. Удмуртия. 16 декабря во Дворце детского и юношеского творчества Ижевска прошел отборочный региональный этап роботехнического фестиваля «Робофест». В нем приняли участие 450 детей со всей Удмуртии в возрасте от 6 до 17 лет.

Все участники, зарегистрированные на мероприятии, получили специальные наборы, в которых было вкусные молочные коктейли «Топтыжка» от агрохолдинга «КОМОС ГРУПП»

На «Робофесте» работало несколько площадок, где ребята могли показать свое умение в программировании роботов на платформе LEGO Mindstorms EV3. Испытание «РобоКарусель» проходило в два этапа: теоретический и практический. На практическом этапе ребята соревновались по трем регламентам: «Шорт-трек», «Гольф», «Боулинг», где роботы должны были быть запрограммированы на выполнение сложных задач по проезду по нарисованной траектории, забить мяч в створ ворот и сбить кегли с трех разных позиций, а на теоретическом - один участник от команды письменно отвечал на теоретические вопросы.





Младшие участники первой лиги должны были собрать робототехнические комплексы на тему экологии и переработки. Этот этап не соревновательный, нацелен на повышение интереса младших школьников к науке и технике, поэтому все команды отмечаются жюри и получают персональные награды.

«Огромная благодарность спонсорам ООО «Комос Групп» и АКБ «Ижкомбанк», с помощью которых удалось провести РобоФест. Впервые за всю историю проведения фестиваля ребята получили не только грамоты, но и призы», - отметила методист дворца детского и юношеского творчества Татьяна Троицкая.