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      В Ижевске пройдёт фестиваль «РобоФест»

      14:30, 30 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      14:30, 30 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      280
      0
      #образование\n#Ижевск\n#школьники\n#роботы
      280
      0

      Региональный этап робототехнического фестиваля состоится 16 декабря 2017 года.

      Ижевск. Удмуртия. Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест-Ижевск» пройдет в Удмуртии в четвертый раз. Это событие в Удмуртии организует Дворец детского и юношеского творчества Ижевска по всероссийской программе «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».

      В 2017 году в фестивале примут участие почти 450 участников со всей Удмуртии в возрасте от 6 до 17 лет, что почти в 20 раз больше, чем на старте проведения фестиваля в 2014 году, когда в нем участвовало 27 детей.

      По итогам «РобоФест-Ижевск» лучшие команды получат возможность участвовать в финале всероссийского фестиваля «РобоФест» который пройдет 7-9 марта 2018 годав Москве.

      В марте 2017 года 40 школьников Удмуртии (победители «РобоФест-Ижевск» 2016) и стали призёрами на федеральном уровне: II место в направлении «РобоКарусель: Игра» (лицей №86), номинация «За самый продуманный подход» в направлении FLL (ДД(Ю)Т); номинации «Самостоятельность и оригинальность» в направлении Junior FLL (ДД(Ю)Т), III место в номинации «Оператор Марсохода» в направлении «РобоФест»: РобоSkART» (СЮТ).

      Наша справка: программа «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» запущена в 2008 году Агентством стратегических инициатив Российской Федерации и нацелена на вовлечение детей и молодежи от 8 до 30 лет в техническое творчество, воспитание инженерной культуры, выявление и продвижение перспективных инженерно-технических кадров. Движущий механизм Программы – система инженерно-технических соревнований, завершающихся Всероссийским робототехническим фестивалем «РобоФест», который одновременно является национальным отборочным этапом для ряда крупнейших международных робототехнических состязаний: FIRST, WRO, ABU ROBOCON, ELROB.

      14:30, 30 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      280
      0
      #образование\n#Ижевск\n#школьники\n#роботы

       

       

       

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