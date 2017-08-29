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      Разработанный в Ижевске гаджет Hudway Cast собрал более 100 тыс долларов на Kickstarter за ночь

      11:30, 29 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      11:30, 29 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      599
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#информационные технологии\n#техника\n#новые технологии\n#новые разработки
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      599
      0

      При этом создатели портативного дисплея планировали получить на Kickstarter 100 тыс. долларов за 30 дней.

      Ижевск. Удмуртия. Разработчики гаджета Hudway Glass из Ижевска начали собирать деньги на «Кикстартере» для нового дивайса - Hudway Cast. По данным сайта, изобретатели поставили перед собой цель собрать 100 тыс. долларов за 30 дней. Отметим, что информация о Hudway Cast появилась на Kickstarter ночью 29 августа, и к моменту написания материала проект собрал уже более 120 тыс. долларов.

      Ivan Klabukov

      Мы долго к этому готовились всей командой - и наконец-то я рад поделиться с вами нашим новым проектом HUDWAY Cast. Снова на Кикстартере Kickstarter. Пожелайте нам удачи, поделитесь ссылкой с...

      HUDWAY Cast - это портативный дисплей для автомобиля, который позволяет получать маршруты, звонки, тексты и управлять музыкой. Он работает при помощи устройств на базе iOS и Android. Телефон при этом функционирует как панель быстрого доступа.

      Напомним, что в ноябре 2016 года ижевская компания Hudway представила Hudway Glass, который создает проекцию дорожного полотна на специальный экран. Устройство вошло в топ-10 лучших проектов мировой автоиндустрии, заняв второе место на выставке Launchpad в США. По словам руководителя компании-разработчика Ивана Клабукова, новый гаджет умнее прежнего.

      «Основные отличия в том, что «Хедвей Гласс» — это 100% пассивное устройство, и оно работает только как прозрачное зеркало для экрана вашего телефона. «Каст» — это уже умное устройство, которое подключается к вашей машине через OBD (диагностический разъем – прим. ред.) и может работать как автономно, так и с любым смартфоном, любым приложением — можно использовать всеми любимый Яндекс.Навигатор, например», - пояснил корреспонденту информагентства «Сусанин» Иван Клабуков.

      Ранее Клабуков презентовал «Хадвей Гласс», стоимость которого оценивается в 200 долларов, президенту «АвтоВАЗа» Николя Мору, который им заинтересовался. Не исключено, что данный гаджет появится на отечественных автомобилях.

      Наша справка:

      Kickstarter – это сайт для привлечения денег на реализацию творческих, научных и производственных проектов по схеме краудфандинга (то есть добровольных пожертвований). Kickstarter финансирует разнообразные проекты, такие, как создание фильмов независимого кинематографа США, комиксов, видеоигр, музыки и так далее.

      11:30, 29 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      599
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#информационные технологии\n#техника\n#новые технологии\n#новые разработки

       

       

       

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