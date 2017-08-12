В Литве решили избавиться от железнодорожных устройств безопасности Ижевского радиозавода

В Минобороны прибалтийской республики боятся, что они могут быть использованы для шпионажа.

Вильнюс. Литва. Оборудование для безопасности движения поездов, произведенное в Удмуртии, вызвало беспокойство в прибалтийской республике. Как пишет «Газета.ру», речь идет, в частности, об устройстве КЛУБ-У, выпускаемом на Ижевском радиозаводе.

По словам министра обороны Литвы Эдвинаса Кярзы, используемое в нем и ряде других изделий российской промышленности программное обеспечение имеет загадочные лакуны. Глава ведомства опасается, что они позволяют осуществлять взлом систем.

В возможности несанкционированного доступа через лакуны в софте подозревают несколько изделий российской промышленности. Они используются в государственных ведомствах и на транспорте.

Так, на поездах «Литовских железных дорог» установлены комплексные локомотивные устройства безопасности КЛУБ-У, разработанные на Ижевском радиозаводе. Сейчас специалисты ищут замену этим изделиям.

Кроме того, литовской полиции запретили использовать российское программное обеспечение для финансового учета на основе 1S: Imone.