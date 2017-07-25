Власти Удмуртии вложат 10 млн рублей в строительство базовых станций сотовой связи

Всего будет возведено 14 объектов.

Ижевск. Удмуртия. Проект по строительству станций сотовой связи будет реализован в Удмуртии до конца года. Об этом 25 июля журналистам рассказал руководитель Агентства информатизации и связи Удмуртской республики Михаил Фоминов.

Он сообщил, что до конца 2017 года в республике за счет бюджета планируется построить 14 базовых станций в 9 районах Удмуртии. Это позволит обеспечить доступ к сотовой связи и сети Интернет 9 тысячам жителей региона.

Проект совместный - в нем предусмотрено долевое участие правительства Удмуртии, муниципальных районов и оператора связи. Из регионального бюджета на его реализацию выделят 10 млн. рублей. Со своей стороны, сотовые операторы вложат в проект порядка 54 млн рублей, сообщил Фоминов.

Из бюджета Удмуртии предоставят финансирование на закупку и монтаж антенно-мачтового сооружения. В свою очередь районная администрация обеспечит выделение земельных участков под строительство и подвод электропитания к месту размещения мачт, а оператор связи возьмет на себя закупку, монтаж и запуск оборудования базовой станции сотовой связи.

«Мы этим проектом помогаем уменьшить издержки сотовых операторов, чтобы они шли в малонаселенные районы и обеспечивали связью там, где это невыгодно», - прокомментировал Фоминов.

Базовые станции будут построены в следующих населенных пунктах:

- село Андрейшур Балезинского района;

- село Люк Балезинского района;

- деревня Сокол Завьяловского района;

- деревня Бараны Красногорского района;

- деревня Нижние Юри Малопургинского района;

- деревня Сизяшур Малопургинского района;

- деревня Замостные Какси Можгинского района;

- деревня Пазял Можгинского района;

- деревня Шадрино Сарапульского района;

- село Чекан Увинского района;

- деревня Старые Быги Шарканского района;

- село Сюрсовай Шарканского района;

- село Кекоран Якшур-Бодьинского района;

- деревня Варавай Якшур-Бодьинского района.