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      Власти Удмуртии вложат 10 млн рублей в строительство базовых станций сотовой связи

      13:46, 25 июля, 2017
      13:46, 25 июля, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#сотовая связь\n#операторы сотовой связи
      Фото: pixabay.com
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      Всего будет возведено 14 объектов.

      Ижевск. Удмуртия. Проект по строительству станций сотовой связи будет реализован в Удмуртии до конца года. Об этом 25 июля журналистам рассказал руководитель Агентства информатизации и связи Удмуртской республики Михаил Фоминов.

      Он сообщил, что до конца 2017 года в республике за счет бюджета планируется построить 14 базовых станций в 9 районах Удмуртии. Это позволит обеспечить доступ к сотовой связи и сети Интернет 9 тысячам жителей региона.

      Проект совместный - в нем предусмотрено долевое участие правительства Удмуртии, муниципальных районов и оператора связи. Из регионального бюджета на его реализацию выделят 10 млн. рублей. Со своей стороны, сотовые операторы вложат в проект порядка 54 млн рублей, сообщил Фоминов.

      Из бюджета Удмуртии предоставят финансирование на закупку и монтаж антенно-мачтового сооружения. В свою очередь районная администрация обеспечит выделение земельных участков под строительство и подвод электропитания к месту размещения мачт, а оператор связи возьмет на себя закупку, монтаж и запуск оборудования базовой станции сотовой связи.

      «Мы этим проектом помогаем уменьшить издержки сотовых операторов, чтобы они шли в малонаселенные районы и обеспечивали связью там, где это невыгодно», - прокомментировал Фоминов.

      Базовые станции будут построены в следующих населенных пунктах:

      - село Андрейшур Балезинского района;

      - село Люк Балезинского района;

      - деревня Сокол Завьяловского района;

      - деревня Бараны Красногорского района;

      -  деревня Нижние Юри Малопургинского района;

      -  деревня Сизяшур Малопургинского района;

      - деревня Замостные Какси Можгинского района;

      - деревня Пазял Можгинского района;

      -  деревня Шадрино Сарапульского района;

      - село Чекан Увинского района;

      -  деревня Старые Быги Шарканского района;

      -  село Сюрсовай Шарканского района;

      -  село Кекоран Якшур-Бодьинского района;

      -  деревня Варавай Якшур-Бодьинского района.

      13:46, 25 июля, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#сотовая связь\n#операторы сотовой связи

       

       

       

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