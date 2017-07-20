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      Разработанный в Ижевске девайс может появиться на отечественных автомобилях

      09:36, 20 июля, 2017
      09:36, 20 июля, 2017
      441
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      #Ижевск\n#АвтоВАЗ\n#Удмуртия\n#разработка\n#техника
      Фото: пресс-сл
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      Портативный проекционный дисплей HUDWAY Cast продемонстрировали президенту «АвтоВАЗа».

      Ижевск. Удмуртия. Разработка ижевского предпринимателя может появиться на отечественных автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

      Руководитель и соучредитель компании HUDWAY Иван Клабуков представил президенту «АвтоВАЗа» Николя Мору разработанный его фирмой портативный проекционный дисплей HUDWAY Cast. Такая опция уже есть в дорогих машинах класса люкс, но их могут позволить немногие. К тому же стоит такая опция около 2 тыс. долларов.

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      Ижевские разработчики придумали свой вариант этого устройства, которое стоит около 200 долларов.

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      «Я давно пытался найти выход на нужных людей для дальнейшего продвижения моего бизнеса. Временно исполняющий обязанности руководителя Удмуртии Александр Бречалов и его команда отработали это вопрос максимально эффективно. Когда я рассказал им про свой проект и своё желание выйти на АВТОВАЗ, практически тут же была организована данная встреча. Это не просто слова, а реальная помощь нашей компании», - сказал Иван Клабуков.

      Он также прокомментировал первые итоги переговоров с Николя Мором, который заинтересовался и ценой, и качеством представленного продукта.

      09:36, 20 июля, 2017
      441
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      #Ижевск\n#АвтоВАЗ\n#Удмуртия\n#разработка\n#техника

       

       

       

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