Разработанный в Ижевске девайс может появиться на отечественных автомобилях

Портативный проекционный дисплей HUDWAY Cast продемонстрировали президенту «АвтоВАЗа».

Ижевск. Удмуртия. Разработка ижевского предпринимателя может появиться на отечественных автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Руководитель и соучредитель компании HUDWAY Иван Клабуков представил президенту «АвтоВАЗа» Николя Мору разработанный его фирмой портативный проекционный дисплей HUDWAY Cast. Такая опция уже есть в дорогих машинах класса люкс, но их могут позволить немногие. К тому же стоит такая опция около 2 тыс. долларов.

Ижевские разработчики придумали свой вариант этого устройства, которое стоит около 200 долларов.

«Я давно пытался найти выход на нужных людей для дальнейшего продвижения моего бизнеса. Временно исполняющий обязанности руководителя Удмуртии Александр Бречалов и его команда отработали это вопрос максимально эффективно. Когда я рассказал им про свой проект и своё желание выйти на АВТОВАЗ, практически тут же была организована данная встреча. Это не просто слова, а реальная помощь нашей компании», - сказал Иван Клабуков.

Он также прокомментировал первые итоги переговоров с Николя Мором, который заинтересовался и ценой, и качеством представленного продукта.