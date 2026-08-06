Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2026 году сократилось количество заболевших энтеровирусной инфекцией, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) — распространённое инфекционное заболевание, которое долгое время сохраняется в бассейнах и водоёмах, на предметах обихода и продуктах питания, таких как молоко, фрукты и овощи. Энтеровирусы способны поражать многие органы и ткани человека.

За 7 месяцев в Удмуртии ЭВИ заразились 24 человека. Отмечается, что за аналогичный период 2025 года пациентов было больше — 33 человека. Пятнадцать заболевших зарегистрировали в Ижевске, 5 — в Завьяловском районе, два случая заболевания выявили в Якшур-Бодьинском районе и по одному — в Кезском районе и Можге.

Сотрудники Роспотребнадзора проводят плановый мониторинг за циркуляцией энтеровирусов в окружающей среде. Они исследовали 196 проб сточных вод, а также воды из водоёмов и фонтанов в городах и районах Удмуртии. Вода не содержала энтеровирусы.