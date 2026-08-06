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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала года энтеровирусной инфекцией заболели 24 жителя Удмуртии

11:30, 06 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
С начала года энтеровирусной инфекцией заболели 24 жителя Удмуртии
11:30, 06 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
108
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#Удмуртия\n#заболевание\n#Роспотребнадзор
Источник фото: ИИ
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15 случаев зафиксировано в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2026 году сократилось количество заболевших энтеровирусной инфекцией, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) — распространённое инфекционное заболевание, которое долгое время сохраняется в бассейнах и водоёмах, на предметах обихода и продуктах питания, таких как молоко, фрукты и овощи. Энтеровирусы способны поражать многие органы и ткани человека. 

За 7 месяцев в Удмуртии ЭВИ заразились 24 человека. Отмечается, что за аналогичный период 2025 года пациентов было больше — 33 человека. Пятнадцать заболевших зарегистрировали в Ижевске, 5 — в Завьяловском районе, два случая заболевания выявили в Якшур-Бодьинском районе и по одному — в Кезском районе и Можге.

Сотрудники Роспотребнадзора проводят плановый мониторинг за циркуляцией энтеровирусов в окружающей среде. Они исследовали 196 проб сточных вод, а также воды из водоёмов и фонтанов в городах и районах Удмуртии. Вода не содержала энтеровирусы. 

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11:30, 06 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
108
0
#Удмуртия\n#заболевание\n#Роспотребнадзор