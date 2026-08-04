Ижевск. Удмуртия. Более 30 единиц нового оборудования для выхаживания и диагностики заболеваний новорождённых поступило в Перинатальный центр Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В медучреждение передали фетальные мониторы, инфузоматы, операционные столы, прикроватные мониторы и другую технику.

Кроме того, за счёт регионального бюджета Перинатальный центр получил два современных кувеза для выхаживания глубоко недоношенных детей и экспертный аппарат УЗИ с искусственным интеллектом.

Всего до конца 2026 года в Перинатальный центр планируют поставить более 300 единиц нового оборудования и техники.

Напомним, ранее врио главы Удмуртии Ольга Абрамова обозначила одним из приоритетов в республике демографию и всё, что связано с детьми.