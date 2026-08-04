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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Перинатальный центр Удмуртии оснастили новыми кувезами и аппаратами УЗИ с искусственным интеллектом

11:45, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Перинатальный центр Удмуртии оснастили новыми кувезами и аппаратами УЗИ с искусственным интеллектом
11:45, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
58
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Минздрав Удмуртии\n#здоровье\n#дети\n#Перинатальный центр
Источник фото: Минздрав Удмуртии
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Всего до конца года медучреждение получит около 300 единиц техники.

Ижевск. Удмуртия. Более 30 единиц нового оборудования для выхаживания и диагностики заболеваний новорождённых поступило в Перинатальный центр Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В медучреждение передали фетальные мониторы, инфузоматы, операционные столы, прикроватные мониторы и другую технику.

Кроме того, за счёт регионального бюджета Перинатальный центр получил два современных кувеза для выхаживания глубоко недоношенных детей и экспертный аппарат УЗИ с искусственным интеллектом.

Всего до конца 2026 года в Перинатальный центр планируют поставить более 300 единиц нового оборудования и техники. 

Напомним, ранее врио главы Удмуртии Ольга Абрамова обозначила одним из приоритетов в республике демографию и всё, что связано с детьми.

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11:45, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
58
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Минздрав Удмуртии\n#здоровье\n#дети\n#Перинатальный центр