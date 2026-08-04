Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается строительство нового модульного отделения ГКБ №6 на улице Труда. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Уже выполнены планировка и отсыпка территории, а также заасфальтированы подъездные пути для проезда машин скорой помощи. Сейчас подрядчики обустраивают бетонное основание модульной конструкции. Также идёт монтаж арматурного каркаса подпорной стены.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство нового модульного приёмного отделения может занять порядка трёх месяцев. В конце мая на площадке вырубили деревья под строительство отделения.

Общая площадь нового одноэтажного модуля составит почти 1,5 тыс. квадратных метров. Отмечается, что новое приемное отделение для оказания экстренной помощи будет оснащено по самым современным требованиям.

«Главная цель этого проекта — сократить путь пациента, которому необходима экстренная помощь, от момента прибытия к нему бригады скорой помощи до постановки диагноза и начала лечения. В новом отделении будет внедрена система медицинской сортировки по степени тяжести состояния. Это позволит сократить время ожидания неотложной медицинской помощи для тяжёлых больных. Также отделение будет работать по принципу «врач к пациенту»: пациент остается на месте, а все необходимые специалисты, медсестры и консультанты приходят к нему сами», — рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.