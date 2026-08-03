Воткинск. Удмуртия. В Воткинске завершается капитальный ремонт поликлиники на улице Спорта. Работы стартовали в мае прошлого года. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев.

В 60-летнем здании полностью заменили системы отопления и водоснабжения, обновили входную группу, лестницы и кабинеты, установили современную навигацию и удобные зоны ожидания. Остались мелкие отделочные работы, расстановка мебели и монтаж оборудования.

Открытие запланировано на сентябрь.