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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Воткинске подходит к концу капремонт городской поликлиники

12:16, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске подходит к концу капремонт городской поликлиники
12:16, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
29
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#поликлиника
Источник фото: администрация Воткинска
29
0

Обновленное медучреждение на улице Спорта откроется для пациентов в сентябре.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске завершается капитальный ремонт поликлиники на улице Спорта. Работы стартовали в мае прошлого года. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев.

В 60-летнем здании полностью заменили системы отопления и водоснабжения, обновили входную группу, лестницы и кабинеты, установили современную навигацию и удобные зоны ожидания. Остались мелкие отделочные работы, расстановка мебели и монтаж оборудования.

Открытие запланировано на сентябрь.

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12:16, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
29
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#поликлиника