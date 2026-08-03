Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

В Сюмсинском детсаду №1 оборудовали соляную комнату

11:23, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сюмсинском детсаду №1 оборудовали соляную комнату
11:23, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#здоровье
Источник фото: ИА «Сусанин»
59
0

Объект стал четвертым из шести проектов, реализованных по программе «Без границ».

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском детском саду №1 завершилось обустройство соляной комнаты. Пространство создано в рамках инклюзивного инициативного бюджетирования «Без границ» — идея вошла в число шести проектов-победителей по итогам голосования жителей. В список также вошли тир для Сюмсинской школы, интерактивные и лабораторные пространства для других образовательных учреждений района. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Необходимость в галокамере обусловлена частой заболеваемостью детей с особыми потребностями здоровья. Пропуски занятий из-за простуд нарушают коррекционный процесс и ограничивают социализацию. Новая комната позволит укреплять иммунитет воспитанников естественным путем, а также создаст расслабляющую атмосферу, снижающую тревожность и улучшающую адаптацию к занятиям.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:23, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#здоровье