Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском детском саду №1 завершилось обустройство соляной комнаты. Пространство создано в рамках инклюзивного инициативного бюджетирования «Без границ» — идея вошла в число шести проектов-победителей по итогам голосования жителей. В список также вошли тир для Сюмсинской школы, интерактивные и лабораторные пространства для других образовательных учреждений района. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Необходимость в галокамере обусловлена частой заболеваемостью детей с особыми потребностями здоровья. Пропуски занятий из-за простуд нарушают коррекционный процесс и ограничивают социализацию. Новая комната позволит укреплять иммунитет воспитанников естественным путем, а также создаст расслабляющую атмосферу, снижающую тревожность и улучшающую адаптацию к занятиям.