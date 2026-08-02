Ижевск. Удмуртия. Обе девушки, пострадавшие 2 августа в результате атаки БПЛА на севере Удмуртии, силами санавиации эвакуированы в 1 РКБ. Об этом сообщил руководитель Минздрава республики Сергей Багин.

«Одна из них — несовершеннолетняя. Состояние у обеих тяжёлое, сейчас врачи борются за их жизнь в операционных. Будем делать всё возможное», — сообщил доктор Багин.

Напомним, при налёте вражеской авиации также погибли три человека.