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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пострадавших при атаке БПЛА на севере Удмуртии девушек санавиация доставила в 1 РКБ

19:10, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Пострадавших при атаке БПЛА на севере Удмуртии девушек санавиация доставила в 1 РКБ
19:10, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
169
0
#Удмуртия\n#атака БПЛА\n#санавиация
Источник фото: ИА «Сусанин»
169
0

Состояние о пациенток тяжёлое.

Ижевск. Удмуртия. Обе девушки, пострадавшие 2 августа в результате атаки БПЛА на севере Удмуртии, силами санавиации эвакуированы в 1 РКБ. Об этом сообщил руководитель Минздрава республики Сергей Багин.

«Одна из них — несовершеннолетняя. Состояние у обеих тяжёлое, сейчас врачи борются за их жизнь в операционных. Будем делать всё возможное», — сообщил доктор Багин.

Напомним, при налёте вражеской авиации также погибли три человека

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19:10, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
169
0
#Удмуртия\n#атака БПЛА\n#санавиация