Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 1 августа начинает работать единая Городская клиническая поликлиника, в которую вошли пять поликлиник города. Об этом сообщает министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Напомним, в феврале 2026 года стало известно, что в Ижевске пять поликлиник собираются объединить в одну. Речь идёт о присоединении к Городской поликлинике №10 (ул. 50 лет Пионерии, 39) поликлиник №№ 1, 2, 5 и 7.

К единой поликлинике прикреплено 130 тыс. взрослых и около 14 тыс. детей. Главным врачом назначена Наталья Волчкова, возглавлявшая ранее городские поликлиники №10 и №5.

«Хочу еще раз подчеркнуть — мы идем путем объединения, консолидации ресурсов – как кадровых, так и технических. Пациенты смогут записаться на прием к специалисту или на диагностическое обследование в любое структурное подразделение поликлиники. Ни одно лечебное учреждение не закрывается, никуда не переносится, все врачи продолжают свою работу», — отметил глава Минздрава Удмуртии.

Он также добавил, что в единой ГКП помимо уже имеющегося оборудования появится рентген-аппарат и два новых флюорографа.