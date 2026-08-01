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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Единая Городская клиническая поликлиника заработала в Ижевске 

13:28, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Единая Городская клиническая поликлиника заработала в Ижевске 
13:28, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поликлиники\n#объединение\n#Минздрав Удмуртии\n#Сергей Багин\n#больницы
Источник фото: Сергей Багин
64
0

Главврачом назначена Наталья Волчкова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 1 августа начинает работать единая Городская клиническая поликлиника, в которую вошли пять поликлиник города. Об этом сообщает министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Напомним, в феврале 2026 года стало известно, что в Ижевске пять поликлиник собираются объединить в одну. Речь идёт о присоединении к Городской поликлинике №10 (ул. 50 лет Пионерии, 39) поликлиник №№ 1, 2, 5 и 7. 

К единой поликлинике прикреплено 130 тыс. взрослых и около 14 тыс. детей. Главным врачом назначена Наталья Волчкова, возглавлявшая ранее городские поликлиники №10 и №5.

«Хочу еще раз подчеркнуть — мы идем путем объединения, консолидации ресурсов  – как кадровых, так и технических. Пациенты смогут записаться на прием к специалисту или на диагностическое обследование в любое структурное подразделение поликлиники. Ни одно лечебное учреждение не закрывается, никуда не переносится, все врачи продолжают свою работу», — отметил глава Минздрава Удмуртии.

Он также добавил, что в единой ГКП помимо уже имеющегося оборудования появится рентген-аппарат и два новых флюорографа.

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13:28, 01 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поликлиники\n#объединение\n#Минздрав Удмуртии\n#Сергей Багин\n#больницы