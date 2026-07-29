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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Роспотребнадзор приостановил деятельность одной из ижевских пиццерий

17:15, 29 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Роспотребнадзор приостановил деятельность одной из ижевских пиццерий
17:15, 29 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
75
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#пицца\n#санитарные нормы\n#Роспотребнадзор
Источник фото: ИИ
75
0

У заведения отсутствовал контроль за безопасностью продукции.

Ижевск. Удмуртия. Суд приостановил на 90 суток деятельность предприятия по изготовлению и доставке пиццы «Удмак» в Ижевске. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

В ходе профилактического визита специалисты ведомства выявили нарушения санитарного законодательства. В частности, предприниматель не проводил производственный контроль, не предоставил протоколы лабораторных исследований готовой продукции и воды на показатели безопасности.

Также продукты принимались без документов, подтверждающих их качество и безопасность, а в некоторых случаях — без маркировки. У предприятия отсутствовали необходимые технологические карты и инструкции, а технологические процессы не обеспечивали последовательность движения сырья и готовой продукции.

 

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17:15, 29 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
75
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#пицца\n#санитарные нормы\n#Роспотребнадзор