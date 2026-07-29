У заведения отсутствовал контроль за безопасностью продукции.
Ижевск. Удмуртия. Суд приостановил на 90 суток деятельность предприятия по изготовлению и доставке пиццы «Удмак» в Ижевске. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртии.
В ходе профилактического визита специалисты ведомства выявили нарушения санитарного законодательства. В частности, предприниматель не проводил производственный контроль, не предоставил протоколы лабораторных исследований готовой продукции и воды на показатели безопасности.
Также продукты принимались без документов, подтверждающих их качество и безопасность, а в некоторых случаях — без маркировки. У предприятия отсутствовали необходимые технологические карты и инструкции, а технологические процессы не обеспечивали последовательность движения сырья и готовой продукции.
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